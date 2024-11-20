Гастроэнтеролог назвала неожиданные последствия злоупотребления БАДами

Бытует мнение, что БАДы и природные средства укрепления здоровья, например, травы, безопаснее лекарственных препаратов.

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По словам гастроэнтеролога Индиры Масагутовой, это ошибочное мнение, поскольку такие средства укрепления иммунитета могут оказать негативное воздействие на здоровье. В частности, БАДы в ряде случаев наносят печени больший вред, чем лекарства.

В разговоре с UfaTime.ru врач объяснила, что биологически активные добавки не проходят строгие клинические испытания и проверки. Поэтому их состав и безопасность остаются под вопросом.

Растения также могут оказывать негативное воздействие на печень, вызывая серьезные поражения. Так, согласно официальным данным, основанным на исследованиях ученых, именно растительные добавки стали причиной 16% всех случаев заболеваний печени.

Масагутова подчеркнула, натуральное происхождение продукта совсем не гарантия безопасности. Поэтому лучшим методом укрепления здоровья врач назвала правильное, сбалансированное питание, а также консультацию со специалистами, которую нужно получить перед началом приема БАДов.

Ранее были названы лучшие витамины и БАДы для поддержания здоровья.

А врач Алексей Ковальков рассказал, когда необходимо принимать витамины и биологически активные добавки, а в каких случаях стоит воздержаться. Например, противопоказано принимать БАДы беременным и кормящим мамам без предварительного одобрения лечащего врача, заключил Ковальков.