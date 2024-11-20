Способна ли легкая ходьба снизить уровень глюкозы в крови

Доказанный факт, что для людей с диабетом либо риском этого заболевания показаны физические нагрузки. Однако какой интенсивности они должны быть, чтобы оказать заметный эффект?

© Сибмеда

Учёные провели рандомизированное перекрёстное исследование с участием молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет с индексом массы тела (ИМТ) ≥ 25. Целью стало изучить влияние различных режимов ходьбы с низкой интенсивностью на кардиометаболические реакции после приёма пищи.

Для участников (средний возраст — 25 лет, средний индекс массы тела — 29,8) создавались четыре вида экспериментальных условий, каждое из которых включало в себя определённую активность: непрерывное сидение, 30-минутная ходьба с низкой интенсивностью, трёхминутная ходьба с низкой интенсивностью каждые 30 минут или сочетание обоих режимов ходьбы. Между каждым этапом эксперимента был период отдыха продолжительностью от 7 до 20 дней.

Участникам были измерены концентрации глюкозы, инсулина, триглицеридов и артериального давления до нагрузки и спустя 6 часов.

В итоге было установлено, что все упражнения на ходьбу снижали концентрацию глюкозы после приёма пищи и диастолическое артериальное давление по сравнению с непрерывным сидением. При этом не было обнаружено существенных различий в показателях триглицеридов и систолического артериального давления между четырьмя условиями эксперимента.