Врач назвал ухудшающие половое влечение продукты

Существует ряд продуктов, которые могу негативно сказаться на мужском здоровье, в том числе в отношении либидо и уровня тестостерона. Об этом рассказал врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин.

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По словам специалиста, в этот список входят чипсы, копченые продукты, а также еда, в которой содержится большое количество соли. Во всех этих блюдах есть усилители вкуса, которые вызывают привыкание, а также могут стать причиной нарушения нервной системы и образования тромбов.

Кроме того, негативное влияние на мужское здоровье оказывает пиво, поскольку оно способствует развитию висцерального ожирения и снижению либидо за счет содержащегося в нем женского гормона эстрогена, передает UfaTime.

Также стоит ограничить потребление сахара, кофеина и жирной еды.

Тестостерон является основным мужским гормоном, который отвечает за появление вторичных половых признаков. Отсутствие необходимого уровня этого фермента может негативно сказаться на здоровье человека.

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