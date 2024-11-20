Гастроэнтеролог предупредила о вреде творога при ожирении

Творог – продукт, богатый витаминами А, С, D, E, Н, РР, а также полезными для организма микроэлементами. Помимо этого молочный продукт обогащен белком, легкоусвояемым молочным жиром.

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Однако есть противопоказания, при которых употребление творога нужно ограничить, рассказала в разговоре с РИА Новости гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

Так, творог нельзя при аллергии на молочный белок. Также противопоказанием являются проблемы с ЖКТ, в частности, гастрит.

Внимательнее к творогу нужно относиться при болезнях почек, людям с атеросклерозом ожирением.

«Из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы», - рассказала Сухорукова.

Отдельно Сухорукова остановилась на гликемическом индексе творога. По словам врача, при сахарном диабете это может стать противопоказанием к употреблению данного продукта.

Врач назвала рекомендованную порцию творога при отсутствии противопоказаний. Это не более 100 граммов творога в день детям и не более 200 граммов – взрослым. Спортсмены могут увеличиьт суточную дозу.

Ранее врачи также назвали категорию людей, которым стоит полностью исключить из рациона творог.

А нутрициолог Александра Николаева дала пояснение, можно ли похудеть на твороге. Эксперт напомнила, что, творог остается полезным продуктом, который можно и нужно включать в рацион. Если употреблять его в чистом виде или сочетать с йогуртом, сметаной и зеленью, то он будет отличным источником белка и аминокислот.