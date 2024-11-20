Фитнес-тренер назвал способы избавиться от жира внизу живота

Фитнес-тренер Семен Мишин назвал способы избавиться от жира внизу живота. Его слова приводит PrimaMedia.

© Lenta.ru

Эксперт объяснил, что добиться результата можно только при комплексном подходе, включающем тренировки и правильное питание. По его мнению, выборочного сжигания жира в одной области не существует.

Мишин также подчеркнул, что выполнение силовых упражнений на пресс, таких как скручивания, не только не помогут убрать живот, но, может, даже визуально увеличат его. Он заявил, что мышечная масса в области живота начнет расти так же, как это происходит с бицепсами или квадрицепсами при силовых тренировках. Упражнения на пресс полезны, но без общего снижения уровня жира в организме результатов не будет.

Ранее россиянам посоветовали упражнение, которое поможет избавиться от жира на животе после 40 лет. Речь идет об упражнении «скалолаз». Оно дает нагрузку на несколько групп мышц и помогает сжигать больше калорий.