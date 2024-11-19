Названы причины, по которым у нас так устают глаза от компьютера

Уже после нескольких часов перед монитором мы можем ощутить боль, сухость, покраснение глаз. Всё это — признаки компьютерного зрительного синдрома. И возникает он по большей части не из-за синего света.

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Наши глаза устают после работы за компьютером из-за двух факторов. Это длительное время перед экраном и плохая организация рабочего места.

Высота и положение монитора

К сожалению, если монитор установлен неправильно, то глаза напрягаются в два раза больше. В идеале центр экрана должен быть немного ниже уровня глаз. Тогда нагрузка на глаза гораздо меньше.

Расстояние до экрана

Чем ближе расположен монитор, тем сильнее мы напрягаем зрение. Лучше всего, если расстояние до экрана будет составлять 60−70 см. И чем дальше, тем лучше.

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Размер и разрешение монитора

Для наименьшего напряжения глаз нужно использовать для работы экран среднего размера с большим разрешением.

Редкое моргание

Научно доказано, что при работе за компьютером мы моргаем реже. Из-за этого возникает сухость глаз.

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