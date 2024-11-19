Рисземпик: безопасен ли коктейль для похудения

Нутрициолог рассказала, чем может грозить употребление такого напитка.

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В Сети набирает популярность коктейль «Рисземпик», который, как утверждают некоторые пользователи, имитирует эффект известного препарата для похудения. Мы решили узнать у эксперта, действительно ли такой напиток помогает сбросить вес.

Коктейль готовится достаточно просто: вам понадобятся стакан рисовой крупы, стакан горячей воды и лимон или лайм по вкусу. Рис следует залить водой и оставить на 10-15 минут. Получившийся раствор нужно процедить, остудить и добавить в него сок цитруса.

Напиток рекомендуется пить утром на голодный желудок, а также перед каждым приёмом пищи за 15-20 минут.

«Рассказываю, как действуют компоненты коктейля на организм».

Этот напиток стал известным благодаря видео в TikTok, где автор утверждал, что с его помощью похудел на 15-20 кг. Это вызвало интерес и стало вирусным трендом.

В коктейле присутствует резистентный крахмал из риса, который действительно может подавлять аппетит и «подкармливать» кишечную микрофлору, действуя как пребиотик. Также в напитке содержится лимонный сок или сок лайма, оказывающий некоторый положительный эффект на пищеварение. Однако в смеси с резистентным крахмалом польза от цитрусовых снижается.

Научных доказательств, что содержащиеся в «Рисземпике» вещества действительно улучшает пищеварение и помогают похудеть, нет. Более того, этот напиток несёт и определённые риски.

Кислоты в лимоне и лайме раздражают слизистую оболочку желудка, особенно если пить его натощак. Это может вызвать дискомфорт у людей с чувствительным пищеварением, привести к кислотному рефлюксу или гастриту. Использовать кислые продукты утром не рекомендуется многим, а особенно тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).

По словам эксперта, люди чаще всего переедают быстрые углеводы и жиры, которые содержат большое количество калорий. В этом случае даже чудо-напитки не смогут помочь.

Соответственно, сбалансировав рацион, можно снизить калорийность и при этом сохранить здоровье внутренних органов и энергообмен. Конечно, следует помнить, что есть продукты, на которые у человека возникает негативная реакция. Поэтому лучше использовать тест на пищевую непереносимость Food Хplorer. Он показывает довольно большую панель, куда включены продукты, которые сейчас повсеместно можно встретить в рационе, в том числе рис и цитрусовые.

В случае с «Рисземпиком» нельзя забывать и об эффекте плацебо. Напиток лишь ненадолго помогает подавить аппетит, но это сильно не отразится на фигуре, а вот высокая кислотность напитка может иметь последствия для здоровья кишечника.