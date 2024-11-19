Врач предупредил о последствиях вейпов для зубов

Принято считать, что вейп более безопасен по сравнению с сигаретами, однако это не так. Стоматологи отмечают, что у потребителей электронных систем проблемы с ротовой полостью аналогичны тем, с которыми сталкиваются курильщики, а в некоторых случаях они более выраженные. Об этом «Газете.Ru» рассказал Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro (г. Курск).

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«В подавляющем большинстве жидкостей для вейпов содержится никотин, вред которого давно изучен и доказан. Он негативно влияет на кровоснабжение полости рта и его микрофлору, снижает скорость заживления ран, нарушает трофику (питание) различных тканей, вызывает сухость, неприятный запах и многое другое. Все это может привести к появлению ряда заболеваний. Однако даже если никотина нет, то употребление электронных сигарет все равно негативно сказывается на здоровье зубов. Например, в процессе нагревания жидкости появляется горячий пар, который может стать причиной появления микротрещин в эмали, привести к напряжению слизистых оболочек и даже к ожогам. В более серьезных случаях наблюдается изменение микрофлоры», — объяснил он.

Глицерин, который входит в состав всех жидкостей для вейпа, обладает гигроскопичностью, т.е. он притягивает и поглощает влагу, из-за чего возникает сухость полости рта. Также это вещество увеличивает вязкость слюны и снижает ее очищающую функцию, из-за чего зубы быстрее покрываются налетом. При игнорировании проблемы это может привести к образованию кариеса в пришеечных участках зубов. Налет также влияет на изменение цвета композитных реставраций. Если они недостаточно хорошо отполированы, то в местах стыка и примыкания пломб к зубу образуется сначала потемнение, а потом нарушение приклеивания, и под пломбой может возникнуть кариес.

«Жидкость для электронных сигарет зачастую содержит различные подсластители и прочие сладкие компоненты, которые тоже могут влиять на появление кариеса, так как они являются субстратом, которым питаются бактерии. Употребление вейпа также затрудняет заживление ран в полости рта, поэтому парение не рекомендуется после хирургических вмешательств и имплантации зубов, так как есть риск увеличения сроков восстановления и даже отторжения имплантов», — отметил эксперт.

Один из самых негативных факторов — содержание бензола и солей тяжелых металлов в жидкостях для вейпов. Они могут обладать канцерогенными свойствами, приводить к появлению эрозий, язв и онкологических заболеваний полости рта.

«Более того, неправильное использование самого вейпа может также негативно сказаться на здоровье полости рта. Некоторые люди иногда держат устройство зубами, из-за чего скалываются режущие края. Как итог — возникновение сколов и трещин. В более тяжелых случаях — формирование неправильного прикуса и заболевания связочного аппарата зубов. Нельзя не отметить и случаи самовозгорания и взрыва устройств для парения, что приводит к разнообразным травмам, в том числе и стоматологическим», — подчеркнул врач.

Следует помнить, что парение недостаточно изучено по сравнению с курением, ведь влияние сигарет на организм исследуется несколько десятков лет, когда воздействие от употребления электронных устройств рассматривается сравнительно недавно. Все научные исследования, связанные с безопасностью вейпов, проводились благодаря спонсорской поддержке производителей этих приборов, поэтому относиться к таким выводам, во-первых, стоит настороженно, а во-вторых, вред от электронных сигарет может быть гораздо значительней, резюмировал он.