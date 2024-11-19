Названы продукты, усиливающие чувствительность зубов

Повышенная чувствительность зубов — одна из распространенных проблем, с которой часто обращаются к стоматологу. И далеко не последним фактором здесь является рацион питания. О том, какие продукты могут способствовать развитию повышенной чувствительности зубов, «Газете.Ru» рассказал стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков.

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По его словам, такая проблема может наблюдаться при употреблении продуктов, содержащих кислоты, сахара или холодных/горячих блюд. Если говорить о кислотах, то сюда относятся цитрусовые фрукты (апельсины, лимоны, грейпфруты), кислые ягоды (клюква, смородина), уксус и маринованные продукты, а также газированные напитки.

Повышенная чувствительность зубов также может быть следствием переизбытка сладких продуктов, например конфет, шоколада, кондитерских изделий и т.д.

«И, конечно, зубы нередко реагируют на холодные блюда и горячие блюда и напитки. Поэтому следует следить за температурой того, что вы потребляете, чтобы избежать неприятных ощущений», — добавил стоматолог.

Чтобы снизить чувствительность зубов, он посоветовал ограничить в рационе кислые и сладкие продукты, не есть слишком горячую или холодную пищу, а также чистить зубы специальной зубной пастой, предназначенной для решения данной проблемы. Однако подобрать ее лучше вместе с специалистом. И, конечно, не забывать про регулярные визиты к стоматологу для профессиональной чистки и лечения зубов.