Названо лучшее питательное вещество при метаболическом синдроме

Примерно у 1 из 3 взрослых американцев — метаболический синдром. Это состояние повышает риск возникновения болезней сердца, диабета, инсульта.

Метаболический синдром диагностируется, когда у человека есть три или более из следующих состояний: высокое кровяное давление, высокий уровень глюкозы в крови, повышенный уровень триглицеридов, низкий уровень «хорошего» холестерина, избыток жира в области талии. К счастью, всё это можно контролировать при помощи питания.

Лучшее вещество при метаболическом синдроме, по мнению экспертов, — это клетчатка. Дженна Брэддок, диетолог-нутрициолог, отмечает, что диета с высоким содержанием клетчатки полезна для контроля веса, приводит в норму кровяное давление, сахар в крови, холестерин.

Исследования показывают, что люди, которые придерживаются рациона с большим количеством клетчатки, менее склонны к развитию метаболического синдрома.

Рене Корчак, доктор философии, сертифицированный диетолог Olipop, добавляет, что продукты с высоким содержанием клетчатки часто требуют больше времени для пережёвывания. Они также снижают уровень грелина, гормона голода, усиливают чувство сытости после еды.

Чтобы получать больше клетчатки, ешьте каждый день такие продукты, как яблоки, груши, персики, сливы, сухофрукты, орехи, злаки, овощи, фасоль, чечевицу, семена.

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