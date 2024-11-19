Названы продукты, мешающие добиться рельефного пресса

Сладкое и мучное мешают добиться рельефного пресса, заявила NEWS.ru фитнес-тренер, нутрициолог мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко. По ее словам, залогом появления кубиков и плоского живота является правильное питание.

Для начала необходимо снизить суточную норму калорий. Испытывая дефицит калорий, организм будет брать энергию из жировой прослойки, за счет этого уйдут лишние килограммы и начнет вырисовываться явный пресс, — сказала Минжуренко.

Она объяснила, что сладкое и мучное откладываются в виде жира в нижней части живота. Поэтому, чтобы добиться желаемой фигуры, необходимо исключить вредную пищу: все сладости, копчености, фастфуд.

Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за нее хочется больше пить. В результате происходит задержка жидкости в организме и, как следствие, появляются отеки, — объяснила Минжуренко.

Фитнес-тренер посоветовала забыть о жевательной резинке, поскольку, когда человек ее жует, незаметно для себя глотает воздух, из желудка он попадает в кишечник и надувает живот. Для появления рельефного пресса стоит также следить за гормонами в организме, особенно за эстрогеном. Даже небольшое повышение его показателя может спровоцировать накопление жира в области живота и существенно испортить фигуру, подытожила специалист.

Ранее врач-диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что питание по «правилу тарелки» поможет быстро похудеть к Новому году. По его словам, чтобы сбросить вес, нужно снизить потребление калорий.