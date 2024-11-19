Гастроэнтеролог назвал самые полезные виды мяса

По словам врача-гастроэнтеролога Эльвиры Белевой, при выборе, какое мясо приготовить, чтобы получить максимальную пользу, нужно учитывать несколько факторов. Так, важно содержание белков, жиров, витаминов и минералов в продукте, рассказала врач в разговоре с UfaTime.ru.

© News.ru

Также имеет значение, как именно приготовили мясо. Например, куриная грудка без кожи приготовленная на пару будет полезнее жареной свинины.

При этом куриное мясо богато белкам, необходимыми для функционирования всех систем организма.

Мясо индейки тоже содержит различные витамины и минералы, такие как витамин B6 и селен, мясо индейки. Кроме того, поскольку в индейке много насыщенных жиров, она благотворно сказывается на работе сердца.

Полезными диетолог назвала постные сорта говядины, которые являются источником железа и цинка. Однако Белева предупредила, что злоупотребление красным мясом грозит развитием опасных болезней, например, онкологии.

Баранина в свою очередь отличается высоким содержанием Омега-3, витамина В12. Но наибольшую пользу принесет мясо, производимое на пастбищах.

При этом любой из этих видов мяса важно правильно приготовить, отметила Белева. Самым полезным считается мясо, приготовленное на пару, запеченное или тушеное.

Ранее специалисты рассказали о вреде картошки с мясом, а жареное мясо вовсе рекомендовали исключить из рациона. К примеру, в 100 г подрумяненного бекона содержится более 97 тысяч единиц КПГ (конечных продуктов гликирования), которые считаются основным фактором старения.