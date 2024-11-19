Названы продукты, дающие тот же эффект, что и препараты для похудения

Препараты для снижения веса, такие как Ozempic, в последнее время стали особенно популярными. Но некоторые продукты могут действовать точно так же.

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Овёс. Он содержит много растворимой клетчатки. В частности, бета-глюкана, который замедляет пищеварение, насыщает. Это имитирует способ, которым препараты для похудения продлевают переваривание еды.

Греческий йогурт. В этом перекусе много белка, который способствует насыщению, уменьшает голод. Исследования показывают, что протеин может увеличивать производство GLP-1, что усиливает чувство сытости.

Чечевица. Она богата клетчаткой и белком, которые помогают снизить вес.

Яблоки. В них есть пектин. Этот тип растворимой клетчатки замедляет пищеварение.

Авокадо. В нём много полезных жиров и клетчатки, которые способствуют насыщению.

Ячмень. Это ещё одно зерно с большим количеством бета-глюкановой клетчатки.

Семена чиа. Они разбухают в желудке и замедляют пищеварение.

Яйца. Как показывают исследования, люди, которые едят на завтрак яйца, чувствуют себя более сытыми и потребляют меньше калорий в течение дня, чем те, кто ест с утра продукты с большим количеством углеводов (бублики или выпечку).

Тёмно-зелёные овощи. К ним относятся шпинат, мангольд, кале. Они богаты питательными веществами, содержат много клетчатки и воды. Это помогает насытиться без большого количества калорий.

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