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Названы самые полезные виды каш

Пшенная и овсяная каши являются одними из самых полезных, рассказала NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Специалист уточнила, что блюда, приготовленные на молоке, более калорийны. Любителям риса стоит отдать предпочтение бурым сортам, посоветовала врач.

Перечислены самые полезные виды каш
© globallookpress.com
Если речь идет о рисе, старайтесь выбирать бурые сорта, то есть рис, не прошедший шлифовку. Отдавайте предпочтение вариантам из цельных злаков — овсянке, пшену, амаранту, зеленой гречке. Важно помнить о том, что каши, приготовленные на молоке, более калорийны, чем те, что приготовлены на воде, — пояснила эндокринолог.

Калошина отметила, что важно пробовать и новые виды круп. Например, уточнила специалист, стоит присмотреться к кускусу, булгуру и киноа, разнообразие круп позволит дать организму больше полезных микроэлементов. При добавлении сливочного масла в кашу врач порекомендовала выбирать продукт с не менее 82,5% жирности.

Ну и, конечно, важно помнить, что полезной будет лишь свежеприготовленная каша. И не стоит использовать каши быстрого приготовления, так как они практически не содержат витаминов и минералов, а простые углеводы в их составе не пойдут на пользу организму, — заключила Калошина.

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