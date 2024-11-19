Перечислены самые полезные виды каш

Пшенная и овсяная каши являются одними из самых полезных, рассказала NEWS.ru врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мария Калошина. Специалист уточнила, что блюда, приготовленные на молоке, более калорийны. Любителям риса стоит отдать предпочтение бурым сортам, посоветовала врач.

Если речь идет о рисе, старайтесь выбирать бурые сорта, то есть рис, не прошедший шлифовку. Отдавайте предпочтение вариантам из цельных злаков — овсянке, пшену, амаранту, зеленой гречке. Важно помнить о том, что каши, приготовленные на молоке, более калорийны, чем те, что приготовлены на воде, — пояснила эндокринолог.

Калошина отметила, что важно пробовать и новые виды круп. Например, уточнила специалист, стоит присмотреться к кускусу, булгуру и киноа, разнообразие круп позволит дать организму больше полезных микроэлементов. При добавлении сливочного масла в кашу врач порекомендовала выбирать продукт с не менее 82,5% жирности.

Ну и, конечно, важно помнить, что полезной будет лишь свежеприготовленная каша. И не стоит использовать каши быстрого приготовления, так как они практически не содержат витаминов и минералов, а простые углеводы в их составе не пойдут на пользу организму, — заключила Калошина.

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