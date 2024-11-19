Эксперт перечислила восемь научно обоснованных полезных свойств инжира

Исследования показывают, что инжир богат питательными веществами, которые приносят огромную пользу здоровью. Дипломированный диетолог Мелисса Нивес перечислила преимущества употребления этого плода.

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Способствует здоровью пищеварительной системы. В инжире много клетчатки и пребиотиков, которые благотворно влияют на пищеварение.

Может улучшить здоровье сердца. Некоторые исследования показывают, что вкусный плод может способствовать здоровью сердца, снижая высокое артериальное давление и уровень холестерина.

Помогает контролировать уровень сахара в крови. Учёные полагают, что высокое содержание клетчатки замедляет всасывание сахара в кровь.

Может замедлить рост раковых клеток. Это связано с наличием в инжире антиоксидантов.

Способствует здоровью кожи и волос. Железо в продукте помогает предотвратить выпадение волос, а антиоксиданты способствуют улучшению внешнего вида кожи и уменьшают распад коллагена.

Укрепляет кости. Инжир является источником калия и кальция, которые могут предотвратить остеопороз.

Уменьшает воспаление. Противовоспалительные и антиоксидантные вещества в плоде могут бороться с вызывающими воспаление соединениями, известными как цитокины.

Помогает при эректильной дисфункции. Вещества в инжире способствуют повышению сексуальной активности.