Эксперт перечислила восемь научно обоснованных полезных свойств инжира

Диетолог раскрыла восемь научно обоснованных полезных свойств инжира
Исследования показывают, что инжир богат питательными веществами, которые приносят огромную пользу здоровью. Дипломированный диетолог Мелисса Нивес перечислила преимущества употребления этого плода.
Способствует здоровью пищеварительной системы. В инжире много клетчатки и пребиотиков, которые благотворно влияют на пищеварение.
Может улучшить здоровье сердца. Некоторые исследования показывают, что вкусный плод может способствовать здоровью сердца, снижая высокое артериальное давление и уровень холестерина.
Помогает контролировать уровень сахара в крови. Учёные полагают, что высокое содержание клетчатки замедляет всасывание сахара в кровь.
Может замедлить рост раковых клеток. Это связано с наличием в инжире антиоксидантов.
Способствует здоровью кожи и волос. Железо в продукте помогает предотвратить выпадение волос, а антиоксиданты способствуют улучшению внешнего вида кожи и уменьшают распад коллагена.
Укрепляет кости. Инжир является источником калия и кальция, которые могут предотвратить остеопороз.
Уменьшает воспаление. Противовоспалительные и антиоксидантные вещества в плоде могут бороться с вызывающими воспаление соединениями, известными как цитокины.
Помогает при эректильной дисфункции. Вещества в инжире способствуют повышению сексуальной активности.