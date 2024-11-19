Плохое состояние кишечника может негативно влиять на сон, пищеварение, уровень энергии человека. Однако некоторые ежедневные привычки помогают это исправить.

Ешьте завтрак, богатый клетчаткой и белком. Например, это может быть парфе из греческого йогурта или цельнозерновые буррито с яйцами, сыром и шпинатом. Клетчатка содержит пребиотики, питающие «хорошие» бактерии в кишечнике. Это позволяет поддерживать здоровый микробиом кишечника. Диета с высоким содержанием клетчатки также снижает риск возникновения синдрома раздражённого кишечника и воспалительного заболевания кишечника. Исследования также показывают, что употребление белка может благотворно влиять на состав микробиома кишечника и работу желудочно-кишечного тракта.

Выпивайте с утра стакан воды. Это поможет восстановить водный баланс организма после сна. Важна гидратация и для здоровья кишечника, так как вода помогает расщеплять пищу, поддерживает здоровую микрофлору кишечника, крепкий иммунитет.

Двигайтесь. Любая форма упражнений будет полезна для пищеварения. Физическая активность увеличивает приток крови к мышцам пищеварительной системы, помогает продвигать еду по пищеварительному тракту. Поэтому начинайте утро с лёгкой растяжки или прогулки. Особенно хорошо, если это будет на свежем воздухе.

Добавьте в утренний кофе специй. Уменьшить воспаление помогают корица, куркума, имбирь.

Уделите время осознанности. Стресс — длительный или кратковременный — влияет на здоровье кишечника. Поэтому с утра перед проверкой соцсетей или почты уделите минутку осознанности.

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