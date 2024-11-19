Диетологи назвали лучшую специю для поддержания здоровья сердца

Здоровое питание и большее количество физической активности — отличные способы подержать работу сердца. Из специй же лучше всего для этого употреблять чеснок.

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Обычно чеснок используется в блюдах в качестве специи. То есть он придаёт им вкус. Лора М. Али, магистр наук, сертифицированный диетолог, кулинарный диетолог из Питтсбурга, отмечает, что это одна из лучших специй для здорового сердца.

Почему чеснок так полезен для сердца? Он богат антиоксидантами (аллицином), которые помогают снизить кровяное давление, уровень холестерина в крови. Об этом говорит Вероника Рауз, сертифицированный диетолог, владелица The Heart Dietitian. При этом аллицин появляется в чесноке, только когда его нарежут или раздавят.

Кроме того, чеснок обладает противовоспалительным действием. Клинические испытания показали, что добавки с чесноком могут снизить маркеры воспаления, из-за которого повышается риск возникновения болезней сердца.

Существуют также доказательства того, что чеснок может улучшить гибкость артерий. Это тоже может снизить артериальное давление.

Чеснок способен ограничивать окислительное повреждение слизистой оболочки сосудов, а также, возможно, уменьшать образование бляшек. Всё это — факторы, способствующие возникновению инсульта.

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