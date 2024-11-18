Эндокринолог дала рекомендации по безопасному снижению веса

Врач-эндокринолог Раменской больницы Вероника Волкова дала рекомендации по безопасному снижению веса.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Раменского городского округа.

Как считает Волкова, не стоит садиться на диету на определённый промежуток времени. Рекомендуется постепенно менять свои пищевые привычки.

«Если человек длительное время был на гипокалорийном питании и очень долго соблюдал диету, организм начинает испытывать стресс, адаптируется к этому состоянию, метаболизм замедляется. И когда он возвращается к привычному ритму жизни и пищевым привычкам, вес набирается с ещё большей силой», — отметила эксперт.

По её словам, желательно рассчитать свой индекс массы тела. Если он превышает 25, то у человека действительно есть лишний вес.

«Если у человека уже выявили диабет второго типа, главное — не только таблетки, но и правильное питание. В рационе больного диабетом или худеющего человека должны присутствовать свежие овощи, белковые продукты — мясо, рыба, птица, а также фрукты», — сказала Волкова.

Она добавила, что жиры нужно ограничить, но не исключить полностью.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.