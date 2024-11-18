Врач-онколог Елена Смирнова заявила, что вечерний прием пищи влияет на самочувствие человека и работу его кишечника утром. В беседе с МК.RU она посоветовала россиянам несколько продуктов, которые можно есть на ужин.

Прежде всего Смирнова рекомендовала включить в вечернее меню ферментированные продукты, например, квашеную капусту, йогурт или кефир. Они хорошо поддерживают здоровье микрофлоры и помогут улучшить пищеварение утром.

Еще один совет врача — выбирать на ужин овощные салаты и нежирные источники белка (курицу или рыбу), приготовленные на гриле. Также, по ее словам, вечером важно пить достаточное количество воды, так как обезвоживание может усугубить проблемы с кишечником.

При этом, как отметила Смирнова, чтобы желудочно-кишечный тракт утром работал нормально, вечером стоит отказаться от тяжелой и жирной пищи, жареного и сладостей. Кроме того, на ужин не стоит есть макароны или хлеб, так как они могут спровоцировать чувство тяжести, подытожила врач.

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