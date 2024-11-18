Эти продукты называют диетическими, но от них толстеют

Некоторые продукты незаслуженно считаются диетическими. На самом деле из-за них лишние килограммы не уходят, а, наоборот, набираются.

Среди них сухофрукты. Важно обращать внимание на состав, ведь часто в процессе сушки добавляют сахар.

Если на бутылке с газированным напитком написано, что в нем нет калорий, это не значит, что он не вредит здоровью. Газировки с искусственными подсластителями возбуждают аппетит и увеличивают потребность в сладком.

Овощные чипсы. Многие из них готовятся так же, как и картофельные. В них добавляют много масла и соли.

Одно из исследований показало, что те, кто пил обычное молоко, худели быстрее, чем те, кто выбирал обезжиренное.

Здоровым считается только тот йогурт, который не имеет никаких добавок. В остальных много сахара, жира и добавок.

Ранее сообщалось, что многие люди с лишним весом не осознают важность похудения. Поэтому необходимо ознакомиться со списком доводов от диетологов, которые подробно рассказали, как влияет лишний вес на жизнь.