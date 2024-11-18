Диетолог назвал самое полезное варенье

Варенье с небольшим количеством сахара считается более полезным. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Обычно при приготовлении варенья добавляют много сахара, из-за чего польза продукта для здоровья теряется. Чем слаще пища, тем больше риск развития диабета, гипертонии и атеросклероза.

Самый простой способ уменьшить закладку сахара – это увеличить количество пектина. Мы добавляем в варенье немного пектина, сахара и варим. Еще очень хороши ароматные пряности типа корицы, гвоздики. И получаем варенье, которое не очень сладкое и не очень вредное.

Если обычно для варенья берут соотношение сахара и ягод один к одному, то можно взять один к десяти. Например, 1 килограмм сахара и 10 килограммов ягод, пояснил Гинзбург.

"Дальше пряности и немного пектина, не больше столовой ложки. Количество тоже нужно устанавливать экспериментально. Потому что пектин очень вязкий, и, если его положишь много, это неправильно", – добавил специалист.

Сахар является консервантом и позволяет варенью долго храниться. Если его мало, продукт может быстро испортиться. Поэтому готовить варенье лучше небольшими порциями и держать в холодильнике.

"Думаю, оно может стоять в холодильнике до месяца. Это легко определить экспериментально. То есть варить примерно столько, сколько бы хватило недели на три, а потом уже добавлять, варить снова", – отметил диетолог.

Ранее россиянам рассказали, по каким причинам человеку хочется есть больше сладкого. Такое желание может быть связано с нехваткой солнечного света, сахарным диабетом и дефицитом железа. Кроме того, тяга к таким продуктам часто возникает при стрессовых ситуациях. Лакомство помогает вырабатывать гормоны счастья – эндорфины и дает энергию.