Три эффективных упражнения, которые помогут нормализовать давление

Проблемы с резким повышением или снижением давления могут возникнуть в любом возрасте. В такой ситуации обязательна консультация врача-кардиолога, при отсутствии противопоказаний можно ввести в свой режим дополнительную физическую нагрузку. Фитнес-тренер Николай Ветров подсказал эффективные упражнения, которые помогут нормализовать давление за пару месяцев активных тренировок.

Разгибание ног

Идеально, если вы сможете поработать с личным фитнес-тренером, который покажет, как правильно пользоваться тренажерами, что особенно важно понять людям с нарушениями сердечно-сосудистой системы. В зале вы найдете тренажер для ног, на котором можно поступательно разгибать ноги. Специалист поможет установить ограничитель, чтобы не нанести вреда организму. Сгибание и разгибание ног запускает активную работу кровеносной системы от самых ступней.

Приседания

С этим упражнением можно справиться и в домашних условиях. К слову, наш эксперт рекомендует включить его в утреннюю зарядку. Вам понадобится свободная стена и свободное пространство в районе метра перед собой. Прижимаемся спиной к стене так, чтобы поясница и лопатки были прижаты к плоской поверхности. Медленно опускаемся, пока колени не образуют прямой угол. Смотрите, чтобы ступни были расположены на ширине плеч. Задерживаемся в таком положении на пару минут. Делаем четыре подхода по две минуты.

Сжимание кисти

Для этого упражнения стоит приобрести динамометр. Это устройство рассчитывает максимальную силу, чтобы ее определить, сжимаем прибор и высчитываем среднеарифметическое. Затем сжимаем динамометр с тридцатью процентами от вашей максимальной силы. Продолжаем сжатие и разжимание на протяжении трех минут. Повторяем пять раз. Упражнение простое, но при этом прекрасно прокачивает кровь по сосудам в верхней части тела.

Основная суть всех упражнений выше — вы приводите сосуды в сжатое состояние, далее при расслаблении кровь потоком поступает во все органы и системы. Причем задействуются и те сосуды, по которым кровь до этого проходила с трудом. В этом случае организм получает дополнительное количество оксида азота, артериальное давление, логично, начинает снижаться.