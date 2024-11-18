Длительный сон оказался таким же опасным, как недосып
Продолжительный сон может негативно сказаться на здоровье, особенно если он становится регулярной практикой. Сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева объяснила «Газете.Ru», как время сна связано с состоянием организма, какие факторы вызывают сонливость и как улучшить качество сна для здоровья.
Гиперсомния, или чрезмерная сонливость, может быть вызвана ментальными нарушениями, эндокринными сбоями, хроническими болезнями и приемом некоторых медикаментов. Это приводит к постоянной усталости и увеличению потребности во сне. К дополнительным факторам относятся хронические заболевания (например, сердечно-сосудистые) и употребление алкоголя и стимуляторов, сбивающих естественные ритмы сна.
«Длительный сон увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, замедляет метаболизм и вызывает набор веса. Продолжительный сон также снижает уровень бодрости и активности, что ухудшает общее самочувствие», — объяснила она.
Длительный сон снижает концентрацию и внимание, вызывает ощущение «затуманенности» сознания, затрудняет запоминание информации и замедляет реакцию на внешние стимулы. Эти эффекты объясняются нарушением циркадных ритмов и изменением нейрохимических процессов в мозге, что дополнительно снижает мотивацию и может приводить к апатии.
Избыточный или недостаточный сон могут серьезно повлиять на общее состояние организма.
«Недостаток сна (менее 6 часов в сутки) повышает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, диабета. Избыток сна (более 9 часов) также связан с повышенной опасностью сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта. Оптимальное количество сна для поддержания хорошего самочувствия составляет 7-8 часов в сутки, что помогает снизить риск развития многих заболеваний», — отметила врач.
Для сохранения оптимального режима отдыха рекомендуется ложиться и просыпаться в одно и то же время, включая выходные. Важно создать комфортные условия в спальне — темную и тихую обстановку, способствующую качественному отдыху.
Эксперт советует ограничивать дневной отдых и повышать физическую активность, что улучшает ночной сон и снижает потребность в длительном сне.
«Чтобы сохранять уровень энергии и концентрации после продолжительного сна, эксперт рекомендует начинать утро с легкой зарядки и полноценного завтрака. Упражнения на свежем воздухе помогают быстрее проснуться и активизировать работу мозга. Регулярное потребление воды поддерживает силы, так как обезвоживание усиливает усталость. Если симптомы сохраняются, обращение к специалисту поможет выявить причины и подобрать рекомендации», — резюмировала она.