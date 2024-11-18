Диетолог рассказал, как быстро похудеть к Новому году

Питание по «правилу тарелки» поможет быстро похудеть к Новому году, рассказал KP.RU врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. По его словам, чтобы сбросить вес, нужно снизить потребление калорий.

Диетолог отметил, что тем не менее волшебных продуктов, которые помогают моментально сжечь жир, не бывает, однако можно выстроить систему питания так, чтобы эффективно сбрасывать вес.

«Правило тарелки» — это удобный и наглядный способ сформировать рацион. Возьмите тарелку примерно 20-25 см, поделите ее на три части: половина — это разнообразные овощи, желательно свежие. Четверть — это белковая пища (яйца/мясо/птица/рыба/морепродукты). Оставшаяся четверть — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые, картофель), — поделился Семирядов.

Он добавил, что при этом не стоит наваливать полную тарелку еды. Так, порция белка — это одно яйцо или кусок рыбы величиной с ладонь, порция сложных углеводов — кусок хлеба или горсть крупы.

К тому же стоит сократить потребление калорий и делать выбор в пользу еды, которая будет более сытной, но менее калорийной, например белковые продукты вроде мяса, рыбы и творога, или овощи и фрукты, в которых много клетчатки, указал эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что худеть лучше на ржаном хлебе. По ее словам, во ржи больше белков, витаминов и пищевых волокон, чем в пшенице.