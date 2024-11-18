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Россиянам рассказали, как быстро похудеть к Новому году

Питание по «правилу тарелки» поможет быстро похудеть к Новому году, рассказал KP.RU врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. По его словам, чтобы сбросить вес, нужно снизить потребление калорий.

Диетолог рассказал, как быстро похудеть к Новому году
© globallookpress.com

Диетолог отметил, что тем не менее волшебных продуктов, которые помогают моментально сжечь жир, не бывает, однако можно выстроить систему питания так, чтобы эффективно сбрасывать вес.

«Правило тарелки» — это удобный и наглядный способ сформировать рацион. Возьмите тарелку примерно 20-25 см, поделите ее на три части: половина — это разнообразные овощи, желательно свежие. Четверть — это белковая пища (яйца/мясо/птица/рыба/морепродукты). Оставшаяся четверть — сложные углеводы (крупы, цельнозерновой хлеб, бобовые, картофель), — поделился Семирядов.

Он добавил, что при этом не стоит наваливать полную тарелку еды. Так, порция белка — это одно яйцо или кусок рыбы величиной с ладонь, порция сложных углеводов — кусок хлеба или горсть крупы.

К тому же стоит сократить потребление калорий и делать выбор в пользу еды, которая будет более сытной, но менее калорийной, например белковые продукты вроде мяса, рыбы и творога, или овощи и фрукты, в которых много клетчатки, указал эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова рассказала, что худеть лучше на ржаном хлебе. По ее словам, во ржи больше белков, витаминов и пищевых волокон, чем в пшенице.

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Наталья Денисова