Диетолог назвала шесть полезных свойств кокосовой воды

Замена спортивным напиткам: диетолог раскрыла шесть полезных свойств кокосовой воды
Кокосовая вода идеально подходит для восполнения жидкости после приступа диареи или рвоты благодаря высокому содержанию электролитов. Это также отличный напиток для восстановления водного баланса и питания мышц после тренировки, отметила диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон.
Кокосовая вода — это прозрачный сок, который содержится в молодых зелёных кокосах.
Эксперт назвала шесть полезных свойств такого продукта:
- Электролиты. В воде содержатся натрий, магний, кальций и калий, которые необходимы для баланса воды в организме, перемещения отходов и поддержки функций мышц и нервов. Кокосовая вода является отличной заменой спортивным напиткам.
- Снижает артериальное давление. В одной чашке кокосовой воды содержится 400 мг калия, что снижает артериальное давление и поддерживает здоровье сердца.
- Защищает от свободных радикалов. Антиоксиданты в кокосовой воде помогают защищаться от свободных радикалов — нестабильных молекул, которые могут повредить ДНК и вызвать рак.
- Предотвращает образование камней в почках. Такая вода выводит из организма избыток кристаллообразующих минералов.
- Укрепляет кости и зубы. Этому способствует сочетание фосфата и кальция в кокосовой воде.
- Стабилизирует уровень сахара в крови. Магний в кокосовой воде помогает контролировать уровень глюкозы.