Диетолог назвала шесть полезных свойств кокосовой воды

Кокосовая вода идеально подходит для восполнения жидкости после приступа диареи или рвоты благодаря высокому содержанию электролитов. Это также отличный напиток для восстановления водного баланса и питания мышц после тренировки, отметила диетолог-нутрициолог Джейми Джонсон.

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Кокосовая вода — это прозрачный сок, который содержится в молодых зелёных кокосах.

Эксперт назвала шесть полезных свойств такого продукта: