Названы полезные продукты, которыми нельзя «увлекаться»

Кокосовое масло и авокадо нужно потреблять с осторожностью, поскольку эти продукты содержат большое количество жиров. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский диетолог Эмили Лиминг.

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Врач уточнила, что ярко-зеленые плоды авокадо богаты клетчаткой и полезными жирами, которые снижают уровень вредного холестерина и предотвращают образование бляшек в артериях. Однако даже полезные жиры могут стать причиной набора веса. По словам диетолога, в одном среднем авокадо может содержаться до 20 г жира и примерно 250 калорий (примерно столько же входит в состав шоколадного батончика).

Кокосовое масло также часто рекламируют как полезный продукт, но высокое содержание насыщенных жиров говорит о том, что это не так. Несмотря на то, что без насыщенных жиров невозможна слаженная работа внутренних органов, их избыток может повышать уровень холестерина в крови и увеличить риск сердечных заболеваний.

Диетолог отметила, что в порции кокосового масла объемом 15 мл содержится около 13 г насыщенных жиров — почти половина рекомендуемой суточной нормы в 30 г.