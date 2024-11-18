Развенчаны самые популярные стереотипы о влиянии еды на здоровье

Некоторые утверждения о питании — это не более чем миф. К примеру, считается, что из-за картошки фри толстеют, а шоколад вызывает прыщи.

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Картофель фри приводит к ожирению. На самом деле вредит здоровью не сама картошка, а способ её приготовления. Но если вы приготовите это блюдо дома (например, запечёте в духовке без добавления масла), то оно будет уже не таким калорийным и жирным. Кроме того, в картошке есть витамины B6 и С, калий, магний.

На самом деле вредит здоровью не сама картошка, а способ её приготовления. Но если вы приготовите это блюдо дома (например, запечёте в духовке без добавления масла), то оно будет уже не таким калорийным и жирным. Кроме того, в картошке есть витамины B6 и С, калий, магний. Из-за шоколада появляются прыщи. Исследования демонстрируют, что существует минимальная связь между шоколадом и акне. Чаще прыщи бывают из-за состояния кожи в целом, генетики, гормональных изменений.

Исследования демонстрируют, что существует минимальная связь между шоколадом и акне. Чаще прыщи бывают из-за состояния кожи в целом, генетики, гормональных изменений. Яйца поднимают уровень холестерина в крови. Последние научные данные показывают, что холестерин в яйцах особо не влияет на уровень холестерина в организме. Гораздо важнее следить за потреблением насыщенных жиров.

Последние научные данные показывают, что холестерин в яйцах особо не влияет на уровень холестерина в организме. Гораздо важнее следить за потреблением насыщенных жиров. Морковь улучшает зрение. В моркови действительно есть витамин А, но это не поможет вам избавиться от проблем со зрением или сильно его улучшить. Этот витамин разве что поддерживает нормальное функционирование глаз.

В моркови действительно есть витамин А, но это не поможет вам избавиться от проблем со зрением или сильно его улучшить. Этот витамин разве что поддерживает нормальное функционирование глаз. Бананы приводят к вздутию живота. Оно действительно может возникнуть, но лишь при одном условии. Если вы съедите много этих фруктов (особенно если вы страдаете непереносимостью фруктозы).

Оно действительно может возникнуть, но лишь при одном условии. Если вы съедите много этих фруктов (особенно если вы страдаете непереносимостью фруктозы). Кофеин обезвоживает. При умеренном его употреблении (до 400 мг) сильного обезвоживания не будет. К тому же различные продукты и другие напитки (без кофеина) тоже дают организму жидкость.

При умеренном его употреблении (до 400 мг) сильного обезвоживания не будет. К тому же различные продукты и другие напитки (без кофеина) тоже дают организму жидкость. Все жиры вредят здоровью. Существуют полезные и вредные жиры. К вредным относятся насыщенные и трансжиры, к полезным — ненасыщенные. Последние содержатся в авокадо, оливках и других продуктах.

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