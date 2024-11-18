Развенчаны самые популярные стереотипы о влиянии еды на здоровье

Развенчаны самые популярные стереотипы о еде
Некоторые утверждения о питании — это не более чем миф. К примеру, считается, что из-за картошки фри толстеют, а шоколад вызывает прыщи.
- Картофель фри приводит к ожирению. На самом деле вредит здоровью не сама картошка, а способ её приготовления. Но если вы приготовите это блюдо дома (например, запечёте в духовке без добавления масла), то оно будет уже не таким калорийным и жирным. Кроме того, в картошке есть витамины B6 и С, калий, магний.
- Из-за шоколада появляются прыщи. Исследования демонстрируют, что существует минимальная связь между шоколадом и акне. Чаще прыщи бывают из-за состояния кожи в целом, генетики, гормональных изменений.
- Яйца поднимают уровень холестерина в крови. Последние научные данные показывают, что холестерин в яйцах особо не влияет на уровень холестерина в организме. Гораздо важнее следить за потреблением насыщенных жиров.
- Морковь улучшает зрение. В моркови действительно есть витамин А, но это не поможет вам избавиться от проблем со зрением или сильно его улучшить. Этот витамин разве что поддерживает нормальное функционирование глаз.
- Бананы приводят к вздутию живота. Оно действительно может возникнуть, но лишь при одном условии. Если вы съедите много этих фруктов (особенно если вы страдаете непереносимостью фруктозы).
- Кофеин обезвоживает. При умеренном его употреблении (до 400 мг) сильного обезвоживания не будет. К тому же различные продукты и другие напитки (без кофеина) тоже дают организму жидкость.
- Все жиры вредят здоровью. Существуют полезные и вредные жиры. К вредным относятся насыщенные и трансжиры, к полезным — ненасыщенные. Последние содержатся в авокадо, оливках и других продуктах.
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