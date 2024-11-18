Высокий уровень холестерина ведет к ухудшению кровообращения, образованию бляшек, повышая тем самым риск развития инфаркта и инсульта. "Плохие липопротеины" в избытке особенно губительны для мужского здоровья.

Что необходимо предпринять для профилактики, объяснил в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян. Он напомнил, что чем выше холестерин, тем хуже проходимость сосудов.

"Лишний холестерин, лишние плохие липопротеины откладываются в сосудах. Если не решается проблема с холестерином питанием, то нужно принимать назначенные врачом статины", - предупредил врач, добавив, что зашкаливающий холестерин ведет к атеросклеротическим бляшкам, вызывающим инсульты и инфаркты.

На этапе, когда решить проблему (или предотвратить ее появление) можно изменением питания, важно обратить внимание на количество жирной и соленой пищи в рационе.

Так, рекомендуется ограничить колбасные изделия, так как они содержат много натрия и нитратов.

"Они ухудшают кровообращение и способствуют образованию бляшек в сосудах", - предупредил Марк Гадзиян, добавив, что это чревато ухудшением кровотока.

Врач включил колбасу и сосиски в список наиболее вредных продуктов для мужчин.

Здесь же присутствует и пища с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Одним из основных их источников является фастфуд. Такая еда "повышает уровень холестерина и ухудшает кровообращение", добавил врач.

Ранее специалист объяснил, как сахар в блюдах может сыграть злую шутку. Он запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона. Это негативно влияет на мужское здоровье. Специалист также посоветовал не увлекаться блюдами c подсолнечным, кукурузным и соевым маслами.