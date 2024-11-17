Врач: как выбрать менее вредный фастфуд, чтобы не набирать вес

Диетолог Гончар: даже в доставке фастфуда можно найти менее вредные блюда. Самое полезное блюдо проще приготовить самому, но иногда на это нет ни сил, ни времени. В этом случае может помочь доставка на дом, однако в этом поле выбор ограничен вкусными, сытными, но очень не полезными вариантами. Как выбрать менее вредный фастфуд, чтобы не набирать вес, — рассказала врач.

Какой фастфуд менее вредный

Как объяснила диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог Виктория Гончар, среди самых популярных видов доставки на дом можно найти вариант, который будет и вкусным, и не таким калорийным.

Пицца

Минусы: средняя пицца в 30 см имеет калорийность в 1500−1700 ккал, то есть один кусочек может достигать 220 ккал.

Как исправить: выбрать пиццу без пепперони, копченых колбасок, бекона и обилия сыра. Подойдёт вариант на тонком тесте с курицей, нежирной вареной ветчиной или бужениной, с овощами или зеленью. Дополнительно 1−2 кусочка пиццы стоит дополнить гарниром из овощей.

Бургер

Минусы: калорийность маленького бургера — 300 ккал, а сытного — более 1000 ккал. Проблема в том, что бургер поделить на кусочки, как пиццу, и уменьшить калорийность блюда не получится. Основной вред бургера — в сочетании углеводной булочки и жирных соусов, в которых много сахара (до трети суточной нормы).

Как исправить: выбирать небольшие бургеры с простым составом и минимумом соуса. Можно убрать одну из булочек.

Роллы

Минусы: стандартный несложный набор роллов может содержать 500−700 ккал. Отдельная проблема — сливочный сыр, который зачастую берут не лучшего качества, из-за чего количество трансжиров в блюде повышается. К тому же есть вредные роллы в темпуре, с майонезными шапками и так далее.

Как исправить: лучше брать простые варианты, где в составе только рыба, риса и нори, и не увлекаться соевым соусом — он слишком солёный. Стоит добавить к роллам овощной салат.

По словам медика, весь фастфуд стоит есть небольшими порциями и уравновешивать свежими или тушёными овощами. На ужин такие варианты не слишком подходят — лучше пиццу и бургеры есть днём, когда метаболизм ускорен. На вечер подойдут только роллы, и то с оговорками, сообщил «Доктор Питер».