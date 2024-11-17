Трихолог назвала основные причины выпадения волос у женщин

Основные причины выпадения волос у женщин — гормональные нарушения, а также нехватка витаминов и микроэлементов из-за ограничений в питании. Об этом рассказала трихолог Ирина Кондрахина.

«Либо нарушен баланс половых гормонов, то есть это могут быть гинекологические заболевания, о которых женщина даже не подозревает. Либо сбой пошел в работе щитовидной железы», — рассказала Кондрахина в беседе с «Комсомольской правдой».

Строгие диеты — еще один враг здоровых волос. Специалист утверждает, что негативно на густоту прически влияет отказ от красного мяса и рыбы в пользу курицы и индейки. Проблему могут усугубить стресс, а также внешние факторы — прогулки без шапки, погодные изменения.

В случае, если волос на расческе стало оставаться в два-три раза больше обычного, стоит обратиться к врачу, отметила Кондрахина. Также следует пересмотреть рацион.

Ранее дерматовенеролог Софья Хаустова рассказала, какие продукты сохранят здоровье волос с возрастом. Она посоветовала есть больше яиц, мяса, шпинат, батат, фасоль и орехи.