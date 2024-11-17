Соленое и сладкое это то, от чего утром лучше отказаться, если у человека гипертония. Как объяснил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов, как раз первый прием пищи задает тон для всего дня, влияя и на артериальное давление. К слову, у людей с гипертонической болезнью особенно высокий риск развития сердечной недостаточности, поэтому этот показатель важно контролировать. Соль же, например, щедро добавленная в яичницу, вызывает задержку воды в организме.

"Это увеличивает объем циркулирующей крови и повышает артериальное давление", - предупредил Михаил Кутушов, добавив, что в утренние часы почкам труднее выводить излишки соли.

Что касается сладкого, то сахар также может поднять уровень инсулина в крови, вызвав и повышение артериального давления.

Профессор отметил, что утром "уровень инсулина уже достаточно высокий". Дополнительно повышать его сладкими продуктами, экспериментируя со здоровьем, не стоит.

Кроме того, по мнению врача, следует быть осторожнее с кофе на завтрак.

Врач добавил, что напиток относится к стимуляторам, увеличивающим артериальное давление.