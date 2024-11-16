Замедляет старение и помогает похудеть: названо полезное для организма мясо

Говядина — неотъемлемая часть рациона россиян. «Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, как часто можно есть это мясо, кому лучше им не злоупотреблять и приносит ли оно пользу людям после 50 лет.

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По словам врача, говядина является великолепным источником животного белка. В ней содержатся все необходимые аминокислоты, витамины и полезные микроэлементы для поддержания здоровья.

«Это диетическое мясо, в нем мало жиров. В говядине содержится железо, а также цинк, который повышает иммунитет. Помимо этого, в этом виде мяса есть витамины группы B, которые поддерживают нормальную работу нашей иммунной системы и обменные процессы в организме», — пояснила диетолог.

Специалист отметила, что продукт также содержит карнозин — вещество, замедляющее процессы старения, продлевающее молодость. Оно работает как антиоксидант и усиливает производство энергии в клетках.

Этот вид красного мяса нужно включить в рацион людям, которые планируют сбросить лишние килограммы или тщательно следят за своим весом. В нем содержится L-карнитин, который стимулирует процессы жиросжигания и помогает похудеть, подчеркнула собеседница «ВМ».

«Говядина долго переваривается, и человеку не хочется есть длительное время, но людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта стоит отказаться от этого продукта. В таких случаях мясо лучше есть в виде фарша», — сообщила Соломатина.

Кроме того, от говядины нужно отказаться или сократить ее потребление до минимума, если у человека:

Проблемы с мочевой кислотой;

Подагра;

Камни в почках.

Как рассказала врач, это мясо также может стать причиной образования опухолей в кишечнике:

«Я рекомендую не есть говядину людям после 50 лет, если у них есть проблемы с кишечником и предрасположенность к образованию злокачественных опухолей».

Диетолог напомнила, что здоровым людям красное мясо можно есть не чаще трех раз в неделю. А пожилым не стоит увлекаться этим продуктом и лучше сократить потребление говядины до одного раза в неделю.