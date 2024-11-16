Когда лучше всего завтракать

О плохом холестерине и его вреде говорят давно и много. При нем обычно прописывают диету с отказом и жареного, жирного и много еще от чего. Эксперты рассказали, когда лучше завтракать, чтобы избежать проблем.

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С плохим холестерином реже сталкиваются те люди, которые не отказываются от завтрака или завтракают минимум три раза в неделю. Лучше приступать к приему пищи как можно раньше — не позднее двух часов с момента пробуждения.

Если вы не завтракаете, то много перекусываете в течение дня, и не всегда это полезные продукты. Полезный завтрак насыщает организм полезными витаминами и минералами.

Ранее сообщалось, что многие перед Новым годом хотят похудеть как можно быстрее, чтобы надеть красивые наряды. При этом худеющие начинают питаться на 1200 ккал в день, думая, что это ускорит процесс. Это не так.