Полезна ли соль для ванн

Дерматологи рассказали, действительно ли полезна соль для ванн, и дали советы по ее использованию, сообщает издание "Горящая изба".

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Соль для ванн представляет собой измельченные минералы, которые растворяются в воде. В некоторые соли добавляются красители и ароматизаторы, что делает принятие ванны похожим на домашнее спа. Если верить производителям, соль для ванн расслабляет мышцы, снимает стресс и даже помогает похудеть.

Правда ли, что соль для ванн полезна

На данный момент четкой доказательной базы не существует. Все плюсы, которые озвучивает производитель, - не более, чем маркетинговый ход.

В эпидермисе кожи есть слой, называемый базальной мембраной. Она работает в качестве фильтра и не пропускает вредные микроорганизмы, грязь и компоненты косметики. Поэтому молекулы соли тоже слишком большие, чтобы прорваться через базальную мембрану.

Поможет ли соль в борьбе с целлюлитом

Целлюлит, или "апельсиновая корка" является невоспалительным структурным изменением подкожно-жировой клетчатки и считается нормой.

Косметологи и врачи пока так и не нашли эффективный способ избавления от целлюлита, а соль для ванн тем более здесь бесполезна.

Какие бывают соли для ванн

В целом соль для ванн можно разделить на два вида. Она бывает морской и минеральной.

Морскую соль получают с помощью выпаривания морской воды, а минеральную добывают в подземных шахтах или соляных пустынях.

Соль Мертвого моря

Ее привозят из одного из самых соленых водоемов на Земле. Эта соль богата магнием, который удерживает воду и помогает восстановить барьерную функцию кожи.

Существуют данные о том, что соль Мертвого моря помогает людям с сухой кожей. Однако к этим исследованиям следует относиться с осторожностью, поскольку механизм воздействия солевых ванн на кожу не изучен до конца.

Гималайская соль

Этот вид соли добывают в регионе Пенджаб в Пакистане. Она похожа на поваренную соль и бывает белого, розоватого или красноватого цвета.

Гималайская соль содержит много минералов. Так, в ее составе до 98% хлорида натрия, а также кальций, калий, сера, магний, водород и кислород.

По мнению некоторых дерматологов, этот вид соли помогает очистить кожу и нормализовать баланс рН. Тем не менее, научных доказательств этому нет.

Соль Эпсома

Ее также называют английской солью. Это сульфат магния, который добывают по всему миру. В некоторых исследованиях говорится о том, что соль Эпсома снимает боль при артрите. Но врачи отмечают, что доказательств этому слишком мало.

Кому стоит отказаться от соли для ванн

Солевые ванны нельзя принимать при хронических и острых кожных заболеваниях. Кроме того, нужно посоветоваться с врачом, если вы страдаете от болезней сердечно-сосудистой системы, ревматологических заболеваний или онкологии.

Людям со здоровой кожей можно не бояться солевых ванн, но принимать их каждый день не стоит. Подобные ежедневные процедуры негативно влияют на защитный слой кожи, и она становится сухой.

Как правильно использовать соль для ванн

На стандартную ванну нужно брать от 200 до 500 граммов соли. Необходимо растворить ее в горячей воде и лежать в ней около 15 минут.

Процедуру можно повторять два-три раза в неделю.