Диетолог рассказала о пользе репы

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с радио Sputnik рассказала о полезных свойствах репы. Это низкокалорийный продукт, в котором содержится около 2 граммов клетчатки на 100 граммов мякоти. Благодаря этому стимулируется перистальтика кишечника. Также в репе содержатся витамины С и В6, провитамин А, витамин Е, фолиевая кислота, калий, магний, сера, цинк.

Как и у любого другого продукта, у репы есть противопоказания к употреблению: обострение проблем с ЖКТ, гипотония, заболевания гепатобилиарной системы. Также употребление репы в больших количествах чревато проблемами с щитовидной железой.

По словам гастроэнтеролога Разареновой, репа очень полезная в сыром виде. Ее можно добавить в салат вместе с морковью и свеклой, а также включать в рацион как самостоятельное блюдо с укропом или шпинатом. Если отварить или запечь репу, она станет мягче и слаще, но потеряет ряд витаминов и минералов. Лучше готовить ее на пару.