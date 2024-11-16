Воздержание: как на самом деле оно влияет на мужчину

Медики и исследователи, занятые изучением сексуальных и гендерных отношений, не могут дать однозначного ответа относительно пользы и вреда от мужского воздержания. Полное или длительное отсутствие интимных контактов у представителей сильного пола по-разному сказывается на психофизиологическом состоянии человека и в значительной степени зависит от его индивидуальной половой конституции, социально-бытовых факторов, темперамента и личностных черт.

Дон Жуаны

Большую опасность воздержание представляет для мужчин с чрезмерным сексуальным аппетитом, обусловленным наличием в их организме высокого уровня гормона тестостерона. Не имея возможности вести активную половую жизнь и, постоянно думая об этом, они, по мнению сексолога Ирины Гуменниковой, могут впасть в депрессию, стать гиперраздражительными, агрессивными и испытывать душевный дискомфорт. В этих случаях воздержание может спровоцировать гормональные сбои и стать причиной возникновения эректильной дисфункции, простатита и ухудшения репродуктивных функций.

Возрастной критерий

Доктор медицинских наук Сергей Агарков считает, что степень вреда от отказа удовлетворения сексуальных потребностей напрямую зависит от возраста мужчины: чем он моложе, тем меньше опасности таит для него воздержание.

Длительное отсутствие секса после 40 лет чревато проблемами с потенцией и преждевременной эякуляцией, а также резким увеличением риска развития аденомы, застойного простатита и онкологических заболеваний.

Но если мужчина после 40 лет пусть даже после лечения у сексопатолога может еще вернуться к нормальной интимной жизни, то тем, кому за 50 лет, рискуют заработать полную импотенцию, поскольку воздержание накладывается на естественное возрастное снижение сексуального влечения.

Дела сердечные

Однако у приверженцев этой версии нашлись противники, в том числе английский врач Хэвелок Эллис, который в своём труде «Исследования в Психологии Пола», отмечал, что у мужчин пожилого возраста после соития может произойти сердечный приступ или мозговое кровоизлияние, способные привести к мгновенной смерти.

Аналогичного взгляда придерживался сравнивавший сексуальный акт с ударом тока доктор Раян, отмечавший, что слабеющий с возрастом организм мужчины не всегда способен справится с перенапряжением, возникающим при оргазме, напоминающим лёгкий эпилептический припадок.

Отцовство

С противоречивыми мнениями учёных могут столкнуться мужчины, желающие стать отцами. Согласно научным изысканиям израильских специалистов воздержание негативно влияет на качество спермы. В результате эксперимента, участие в котором приняло более 7000 мужчин, они выяснили, что длительное отсутствие интима способствует лишь увеличению объема семенной жидкости, но резко снижает подвижность сперматозоидов, что отрицательно сказывается на процессе оплодотворения.

Но вместе с тем, врачи рекомендуют непродолжительный отказ от сексуальных контактов, по крайней мере, в течение 7 дней, который несёт очевидную пользу при зачатии чада, поскольку в мужском организме за этот период увеличивается не только объём, но и концентрация спермы.

Кроме того, временное воздержание способствует обострению чувств и возникновению пылкой страсти в отношениях.

Религиозное воздержание

Во всех традиционных религиях неотъемлемой частью любого поста является воздержание, которое трактуется как духовная практика, направленная на обуздание похоти и очищение сознания от греховных помыслов.

Однако, как правомерно замечает Мэнли Холл, если миряне отказываются от телесных удовольствий лишь на какой-то определённый срок, то монахи отрекаются от них навеки. Живя без плотских утех, они развивают своё духовное самосознание, и, по мнению протодиакона Сергея Шалберова, соблюдая воздержание, переводят «половую энергию в энергию любви к Богу, жертвуя земными радостями ради более скорого узнавания небесного».

Для получения трансцендентного знания, самопознания и внутренней гармонии безбрачие, а с ним и отказ от сексуальных отношений, выбирают и стремящиеся к просветлению буддийские монахи.

А адепты даосизма уверенны, что во время интимной близости мужчина растрачивает жизненную силу и энергию, в результате чего у него снижается иммунитет и происходит преждевременное изнашивание организма.

Считается, что без этого человек не сможет вступить в контакт с божественными силами и достичь внутренней гармонии.

Спортивные рекорды

Доктор Джоел Сидман, занимающийся вопросами спортивной медицины, отмечает, что атлетам-марафонцам, а также тем, кто выступает в агрессивных видах спорта, например бокс, борьба, тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, футбол, хоккей, следует воздерживаться перед ответственными встречами от постельных ласк.

Аналогичная рекомендация помогает спортсменам сохранить энергию и нервный драйв, повысить уровень адреналина и тестостерона, чтобы на спортивном поприще выплеснуть накопившуюся в организме полезную для победы агрессию. Кстати истоки спортивного воздержания берут своё начало в Древней Греции, где олимпионикам накануне и в период Олимпиады было запрещено иметь сексуальные контакты.

Творческое вдохновение

Иногда мужчины намерено отказываются от интимной близости, чтобы вся мощь их нерастраченной сексуальной энергии была перенаправлена в русло создания нового знания, активного преобразования действительности, сконцентрированной работы и творческого прорыва. Подобная сублимация, впервые описанная Зигмундом Фрейдом, была характерна для Бетховена и Ницше, Ньютона и Леонардо да Винчи, Вагнера и Пифагора, Данте и Канта, Микеланджело и Платона и многих других созидательных натур.