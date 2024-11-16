Нарколог высказался о «безопасных» дозах пива

Врач отметил, что общество спокойнее воспринимает употребление пива, что стирает грань между алкоголизмом и «расслаблением». По его словам, зависимость от пива формируется так же, как и от других спиртных напитков.

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Пиво может быть вредным из-за содержания в нем женского гормона эстрогена, что нарушает гормональный баланс у мужчин, рассказал Исаев «Ленте.ру». Также вызывает ожирение, проблемы с обменом веществ, бесплодие и патологии внутренних органов.

Нарколог подчеркнул, что недавние исследования ВОЗ подтверждают, что не существует безопасного уровня потребления алкоголя.

Ранее считавшиеся «безобидными» дозы, такие как 1,2 литра пива и 150 миллилитров водки в неделю для мужчин, 600 миллилитров пива и 75 миллилитров водки теперь опровергнуты.

Руслан Исаев пояснил, что безопасного уровня употребления алкоголя нет.

Ученые доказали, что любители пива ведут в целом нездоровый образ жизни. Также писали интересные факты о напитке.