Эндокринолог назвал продукты, которые необходимы людям старше 60 лет

Чем старше мы становимся, и особенно это касается возраста выше 60 лет, тем больше возрастает риск развития у нас дефицита скелетной мускулатуры (потери мышц), остеопороза и колоректального рака.

Об этом в интервью «ФедералПресс» заявил врач- эндокринолог и диетолог Павел Баранов. По его словам, для предотвращения остеопороза нужно есть продукты, которые содержат витамин D и кальций.

«Их можно найти в сыре, рыбе, орехах и яйцах, – пояснил медик. – Эти продукты обеспечивают организм необходимыми минералами и витаминами, а также укрепляют кости».

Кроме того, Баранов настоятельно рекомендуется употреблять овощи, фрукты и ягоды, богатые клетчаткой – они снижают риск развития колоректального рака».

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