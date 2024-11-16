Фитнес-тренер оценил эффективность занятий спортом онлайн

Персональный тренер и нутрициолог Владимир Ахотлешавили оценил эффективность занятий спортом онлайн. Его слова приводит Readovka.News.

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По мнению специалиста, при необходимой квалификации тренера его очное присутствие на занятиях не всегда обязательно. Он отметил, что результата можно добиться и дома, добавив, что в онлайн-формат обычно переходят люди, уже имеющие опыт и способные заниматься в своем установленном ритме.

Ахотлешавили также рассказал, что онлайн-занятия могут стоить столько же, сколько и в клубе.

«Это потому что время, которое тренер тратит, такое же, как и на оффлайн-занятии», — объяснил он.

Ранее фитнес-тренер Сергей Литовченко дал советы по сохранению здоровья при офисной работе. Он предложил делать приседания с широкой постановкой ног, наклоны вперед, назад и в стороны, а также упражнения с эспандером.