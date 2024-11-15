Яблочный уксус: польза и вред для организма

В материале также узнаете, кому нельзя употреблять продукт.

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«Яблочный уксус получается путём сбраживания яблочного сока. Он отличается не только янтарно-золотистым цветом, но и приятными ароматическими нотками, а также наличием большого количества полезных веществ в своём составе: органических кислот, фенолов и альдегидов, микроэлементов. Именно из-за них принято считать, что данный продукт полезен для здоровья. Разберёмся, так ли это», – Александр Лаврищев, главный врач клиник «Семейная» на Сходненской и Речном вокзале, терапевт.

История применения яблочного уксуса для здоровья уходит корнями в древние времена. В Древнем Риме он использовался не только как консервант, но и как добавка для придания освежающего вкуса воде, которая к тому же имеет свойства обеззараживания. В народной медицине разных стран продукт традиционно используется для лечения кожных заболеваний, диабета, вздутия живота и диареи.

Процесс получения

Используют два метода получения яблочного уксуса:

Химический: в воду добавляют химически чистые кислоты, которые можно найти в яблочном уксусе, в нужной пропорции, за счёт чего получают дешёвый продукт. На рынке он ценится меньше, поскольку в нём не содержатся побочные продукты брожения вроде аминокислот и микроэлементов. Традицонный: в выжатый яблочный сок и пюре, из которого он получен, добавляется небольшое количество воды. Полученная смесь оставляется в темноте на 10-14 дней, за счёт чего специальные бактерии запускают процесс уксусно-кислого брожения.

В результате уксус приобретает характерный цвет и аромат перебродивших яблок, а также некоторую мутность, образующуюся за счёт того, что невозможно отфильтровать все балластные вещества полностью.

Натуральный продукт, в отличие от полученного химически, всегда образует осадок при длительном хранении – это не является дефектом.

Полезные свойства яблочного уксуса

1. Поддержание здоровья пищеварительной системы: яблочный уксус способствует улучшению пищеварения, уменьшению симптомов метеоризма и вздутия живота. Это происходит потому, что кислотная среда желудка начинает усиливаться кислотами в составе уксуса, что приводит к усилению бактерицидного барьера на входе в кишечник, за счёт чего снижается количество потенциально патогенных бактерий.

Для этого достаточно 1 чайной ложки яблочного уксуса в день, разведенной на стакан воды. Также продукт можно добавлять к салатам, мясу и рыбе.

2. Снижение уровня глюкозы в крови: некоторые исследования показывают, что яблочный уксус снижает уровень сахара в крови у людей с диабетом, поскольку подавляет рост условно-патогенных бактерий в кишечнике, которые способны влиять на углеводный обмен. Однако лечить это состояние необходимо медикаментозно под наблюдением врача.

3. Улучшение состояния кожи: яблочный уксус может использоваться как натуральный тоник для кожи, помогая избавиться от акне и других кожных проблем.

4. Поддержание здоровья сердца: кислота в яблочном уксусе снижает уровень холестерина и артериальное давление, что может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее подобные недуги не корректируются каким-то одним компонентом. Необходимо комплексное лечение.

Несмотря на все эти предполагаемые полезные свойства, научные обоснования пользы яблочного уксуса для здоровья остаются ограниченными. Результаты от медикаментозного лечения, коррекции образа жизни и физических нагрузок являются не только наиболее эффективными, но и легко прогнозируемыми.

Вред от употребления яблочного уксуса

Вред для зубов: органические кислоты в яблочном уксусе могут разрушать зубную эмаль, поэтому его следует разбавлять водой перед употреблением. Повреждение пищевода: употребление чистого яблочного уксуса способно вызвать раздражение пищевода и даже привести к его повреждению. Взаимодействие с лекарствами: яблочный уксус взаимодействует с некоторыми лекарствами, ослабляя их эффективность.

Перед применением любого, в том числе и «народного» средства с лечебной или профилактической целью обсудите это со своим лечащим врачом.