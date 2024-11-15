Диетолог озвучила опасные свойства соевого белка

Производители добавляют соевый белок в колбасы, мясные полуфабрикаты, мучные изделия, сыры. Но стоит помнить, что растительный белок не настолько безобиден, как кажется. Таким мнением поделилась кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. Об этом сообщает радио Sputnik.

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«В нашей популяции, к сожалению, примерно 40% людей имеет аллергию на сою. Высока вероятность ее появления при аллергии, например, на белок коровьего молока или если есть аллергия на крестоцветные, даже на пыльцу. Поэтому это не самый полезный продукт», − сказала Бережная.

Также соевый белок по составу аминокислот уступает мясу, отметила диетолог. В соевом белке нет аминокислот, которые имеются в мясе. К тому же, в сое есть вещества, нарушающие всасываемость железа и витамина В12. Из-за этого, к примеру, у вегетарианцев часто бывает железодефицитная анемия, подытожила эксперт.