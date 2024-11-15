Знаменитости Миранда Керр и Гвинет Пэлтроу рассказали поклонникам, как им удается поддерживать отличную форму. По их словам, секрет здоровья и красоты кроется в лимоне. Поэтому они ежедневно пьют обычную воду с добавлением лимонного сока.

Эксперты отмечают, вода с лимоном действительно источник витаминов и других ценных веществ. Напиток способен ускорить метаболизм, что помогает избавиться от лишних килограммов, а также укрепляет иммунитет.

Дело в том, что лимон – кладезь витамина С. Он помогает организму противостоять вирусам и бактериям, а также помогает лучше усваивать железо.

«Если добавить в стакан жидкости 50 г сока, он покроет почти 20% дневной нормы аскорбиновой кислоты — 20 мг», - говорится в материале, опубликованном в РИА Новости.

Кроме того, вода с лимоном помогает снизить уровень сахара в крови, а благодаря пектину, эфирным маслам, фруктозе и органическим кислотам оказывает желчегонное, антиоксидантное, противовоспалительное, жаропонижающее, кровоостанавливающее действие.

Но увлекаться таким напитком не стоит, предупреждают эксперты. Без вредя для здоровья можно выпить не более трех стаканов такого напитка в день.

Также вода с лимоном противопоказана, если у человека есть проблемы с желудком, например, гастрит или язва. Более того, лимон – это аллерген. Если есть аллергия, то лучше не пить воду с лимоном.

Также лимонная кислота может повредить зубную эмаль. Поэтому лучше пить данный напиток через трубочку.

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