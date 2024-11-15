Врач объяснила, почему не стоит ходить без шапки зимой

Как бы ни хотелось походить без шапки, в осенне-зимний период отсутствие головного убора может привести не только к локальным переохлаждениям головы и шеи, сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. В разговоре с «Лентой.ру» она предупредила о неожиданном последствии прогулок без шапки зимой.

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Из-за прогулок без шапки может пострадать поверхность головы, лица и шеи, предупредила она. В частности, возможны легкие обморожения носа, ушей и щек, провоцирующие раннее старение кожи лица, уточнила эксперт.

«В зоне лица находится много пазух, в которых согревается вдыхаемый нами воздух — лобные, носовые пазухи и решетчато-верхнечелюстная пазуха. Если в результате переохлаждения остывают и пазухи, то поступающий на слизистые холодный воздух будет способствовать снижению местного иммунитета и активации как вирусной, так и бактериальной флоры», — поделилась врач.

Со стороны ЛОР-органов, по ее словам, нередки проявления синуситов, гайморитов, отитов. Из-за спазма сосудов и нарушения кровообращения могут пострадать и волосяные луковицы.

«В осенне-зимний период нередки случаи выпадения волос. Им уже и так не хватает витаминов, а дополнительная нагрузка переохлаждением еще больше лишает их сил», — Вера Сережина, врач-эксперт.

Кроме того, отметила эксперт, из-за переохлаждения нередки проблемы с сосудами головного мозга — головные боли, подъем артериального давления. Чем ниже температура, тем более вероятны спазмы сосудов, вызывающие сильные головные боли и воспаление черепных нервов, например, тройничного и лицевого, добавила она.

«К шапке полагается и шарф, поскольку шейно-воротниковая зона тоже требует утепления — здесь проходят центральные магистральные артерии и сосуды, которые питают голову. Сохраняя тепло в шейно-воротниковой зоне, мы защищаем от переохлаждения весь организм, включая конечности. Помните, что локальное переохлаждение ведет к снижению иммунитета и нарушениям кровоснабжения, мешая нормальному поступлению кислорода, питанию тканей и их преждевременному старению», — заключила врач.

Ранее стилистка Мария Шеди перечислила самые модные шапки. Она также рассказывала о том, что головной убор является не только согревающим аксессуаром, но и ключевым элементом стиля.