Как защититься от болезней в сезон простуд, рассказал врач

Как обезопасить себя от инфекций и укрепить здоровье в осенне-зимний период, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников в беседе с РИА «Новости».

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По словам специалиста, избежать болезней в сезон простуд поможет качественный и полноценный сон, здоровое питание, умеренные физические нагрузки, а также правильная одежда.

«Сокращение светового дня, перепады дневных и ночных температур, дождливая погода заставляют наш организм адаптироваться, перестраиваться под новые условия и тратить на это ресурсы. Поэтому, чтобы не быть уязвимыми к заболеваниям, мы должны себе помочь. Нужно давать себе физическую нагрузку, которая способствует насыщению крови кислородом, поддержанию уровня энергии и тонуса мышц и сосудов. Полезны прогулки на свежем воздухе в любую погоду. Они повышают иммунитет и общую выносливость организма», – пояснил Андрей Тяжельников.

Врач напомнил, что именно во сне наш организм восстанавливает свои силы, и посоветовал уделять сну не менее 7-8 часов в день. Людям с хроническими заболеваниями в преддверии осенне-зимнего сезона желательно проконсультироваться у своего лечащего врача, который, при необходимости, скорректирует терапию, поскольку простудные заболевания нередко становятся причиной обострения хронических недугов.

Также Андрей Тяжельников рассказал о важности правильного питания.

«Чтобы облегчить нагрузку на организм, который тратит силы на адаптацию, нужно избегать фастфуда и отдавать предпочтение качественной пище, у которой сбалансировано количество белков, жиров и углеводов», – отметил специалист.

Еще одной причиной роста заболеваемости в осенне-зимний период является переохлаждение. Если организм подвергается чрезмерному воздействию холода, он оказывается практически беззащитен перед вирусами и бактериями.

«Получить его [переохлаждение] довольно легко: достаточно промочить ноги или продрогнуть под ветром или дождем. Поэтому одежду и обувь нужно выбирать так, чтобы они были рассчитаны на осенний климат. Многослойная одежда поможет учитывать смену дневных и вечерних температур. Когда тепло, можно снять слой одежды, а при похолодании – утеплиться», – добавил Тяжельников.

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