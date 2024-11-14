Хирург объяснил, как правильно ходить без вреда для здоровья

Чтобы ходить без вреда для здоровья, важно сохранять правильную осанку, пишет KP.RU со ссылкой на президента Лиги здоровья нации, академика РАН, хирурга Лео Бокерия. По его словам, ежедневные прогулки снижают риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ходьба — это доступный каждому инструмент для укрепления, — объяснил врач.

По данным издания, если ходить с наклоненной вперед головой и сгорбленной спиной, могут появиться боли в шее, спине и плечах. Также для ходьбы следует подобрать правильную обувь с хорошей амортизацией, иначе вероятно возникновение повреждений суставов и болей в голенях, стопах и коленях.

Важно подбирать комфортный для себя шаг, чтобы он не был слишком длинным или коротким. Рекомендуется научиться дышать глубоко, четко и ритмично, чтобы не появилась нехватка кислорода, утомляемость и головные боли. Вдыхать нужно носом, а выдыхать ртом. Кроме того, следует брать с собой воду, поскольку во время ходьбы может начаться обезвоживание, что приведет к нехватке энергии.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов посоветовали проходить в день минимум 3867 шагов, чтобы продлить жизнь. При этом даже 2337 шагов в день хватает, чтобы снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.