Эксперты назвали 12 способов повысить сексуальное желание

Сексуальное желание у человека может изменяться в зависимости от обстоятельств жизни, и это вполне естественно, утверждают эксперты. Психолог и секс-терапевт Кейт Бэлистриери подчеркивает, что «нормального» либидо не существует - у каждого оно индивидуально.

Чтобы повысить либидо, психологи и сексологи предлагают 12 основных рекомендаций, пишет womenshealthmag.com. Во-первых, важно исключить медицинские причины снижения желания, такие как гормональные изменения или побочные эффекты от лекарств. Затем стоит позаботиться о комфорте во время полового акта: если секс вызывает боль, это может отбить желание, поэтому важно обратиться к врачу для поиска решения.

Кроме того, общее физическое здоровье влияет на либидо, поэтому хороший сон, регулярные физические нагрузки и здоровое питание помогут поддержать сексуальное влечение.

Стресс - одна из самых частых причин снижения сексуального желания, поэтому управление стрессом, медитация и общение с близкими людьми могут помочь. Также полезно убрать давление, связанное с ожиданиями в сексе: ощущение обязательности только снижает желание.

Еще один важный аспект - понимание различий между возбуждением и желанием. Если вы склонны к ответному, а не спонтанному возбуждению, то стоит уделить время созданию атмосферы для «включения» настроения, например, через прелюдии. Эксперты также советуют поэкспериментировать с тем, что вас возбуждает и приносит удовольствие, чтобы разнообразить секс и сделать его более желанным.

Иногда снижение желания связано с эмоциональным дистанцированием от партнера, особенно в долгих отношениях, когда романтика уходит. Здесь помогут совместные ритуалы, чтобы повысить эмоциональную близость. Также полезно решать накопившиеся конфликты и устранять дисбаланс в распределении домашних обязанностей, который нередко вызывает раздражение.

Тем, кто имеет сложности с восприятием тела и сексуальности из-за прошлого негативного опыта, может помочь сексотерапия.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», сексолог и психотерапевт Антон Волков рассказал, что секс может снимать головную боль, но так бывает не во всех случаях.