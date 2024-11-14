Врач рассказала о влиянии безалкогольного пива на здоровье

Врач раскрыла влияние безалкогольного пива на здоровье
Гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев рассказала, что безалкогольное пиво содержит полезные вещества, однако при злоупотреблении может наносить вред здоровью. Влияние напитка на организм она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».
По словам врача, качественное, натуральное ячменное безалкогольное пиво содержит калий, магний и кремний. Также в напитке присутствует небольшое количество витаминов группы В. Однако врач отметила, что безалкогольное пиво не может улучшить состояние кожи и волос или успокоить нервную систему.
Ноев добавила, что при употреблении даже безалкогольного пива увеличивается выработка желудочного сока, что может вызвать эрозии и язвы желудка, а также спровоцировать хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.
«Не забывайте, что безалкогольное пиво содержит большое количество легко усваиваемых углеводов, которые быстро дают организму энергию и вызывают скачок сахара в крови, провоцируют набор лишнего веса. Все хорошо в меру. Если вы выпьете бокал безалкогольного пива пару раз в неделю, ничего неприятного для вашего здоровья не случится, но делать это чаще не нужно», — добавила врач.
При этом она уточнила, что безалкогольное пиво содержит до одного процента спирта, поэтому оно противопоказано детям и беременным женщинам.
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