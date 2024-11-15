Имбирь может способствовать обострению панкреатита, разжижению крови, а также появлению жидкого стула и болей в животе. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на гастроэнтеролога Никиту Харлова.

Врач отметил, что сильная концентрация имбиря будет заметна по вкусу – будет очень остро и тяжело для употребления.

"Лечебного эффекта я бы добивался через более низкие дозы. Когда они ощущаются, во рту будто теплее становится, но еще не жжет. А когда уже начинает отчетливо сильно жечь, так, что человек начинает чаще дышать и пытается этот вкус чем-то забить другим, – это уже вредно. Это стимуляция за счет избыточного раздражения", – подчеркнул Харлов.

Специалист добавил, что имбирь не следует употреблять беременным женщинам во втором триместре беременности и позже, а также тем, у кого есть склонность к невынашиванию и выкидышам.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова отмечала, что имбирь улучшает выздоровление и ускоряет выведение токсичных веществ. Однако, по ее словам, на него часто бывает аллергия и пищевая непереносимость, поэтому врач рекомендует употреблять его с осторожностью.