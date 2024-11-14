Эксперт дала совет по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний

Каждодневные пешие прогулки значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, а также в целом способствуют укреплению иммунитета и поддержанию тонуса мышц. О пользе регулярных прогулок рассказал президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, передает KP.RU.

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По его словам, люди, проходящие в день по 10 тысяч шагов намного рже сталкиваются с повышенным давлением, инсультами и другими проблемами с сердцем. Хотя ходьба считается базовым человеческим навыком, Бокерия предупредил, что люди часто совершают некоторые технические ошибки, которые приводят к травмам.

Он подчеркнул, что во время ходьбы важно поддерживать правильную осанку. Из-за неправильного положения тела после долгих прогулок могут возникать боли в спине и шее. Также он посоветовал надевать удобную обувь с хорошей амортизацией, которая позволит увеличить эффективность ходьбы. Бокерия отметил и важность правильного дыхания во время ходьбы — следует дышать глубоко и ритмично, поскольку нехватка кислорода вызовет головную боль и быструю утомляемость.

Ранее доктор Джо Блоджет заявил, что 15-минутные упражнения помогут снизить высокое давление. По его словам, это поможет бороться с последствиями гипертонии.