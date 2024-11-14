Диетолог дала советы, как избежать срывов на диете

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова рассказала, как надо питаться, чтобы сбросить вес и избежать срывов.

Первое правило — регулярное питание, поделилась специалист в беседе с URA.RU.

По её словам, следует питаться по графику, не пропуская приёмов пищи, чтобы не было желания компенсировать пропуски сладостями.

Также Дианова посоветовала включить в свой рацион правильный сладкий перекус. Это могут быть полезные raw-десерты, сухофрукты, смузи из ягод. По её словам, так со временем организм привыкнет к полезной замене сахара.

Главными причинами регулярных срывов могут быть стресс и нерешённые проблемы, подчеркнула Дианова, отметив, что человек в стабильном психологическом состоянии менее всего подвержен срывам.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что завтрак — один из самых важных приёмов пищи.